Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temur

Türkiye’nin ilk dijital girişim ve yatırım analiz platformu Startups.Watch verilerine göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde 23 girişime 13,1 milyon dolarlık yatırım yapıldı. 9 ayda 91 girişime yapılan yatırım miktarı ise 57 milyon doları buldu. Aynı dönemde sektörlere göre yatırımlara bakıldığında ise en çok yatırımı sırayla; seyahat, siber güvenlik, nesnelerin interneti girişimleri, reklamcılık, insan kaynakları ve biyoteknoloji aldı. Türkiye’nin elde ettiği rakamlar tohum aşamasındaki girişimlere yatırımların, ilginin devam ettiğini gösterdi. Avrupa’da ise girişim sermayesi ve melek yatırım konusunda patlama yaşanıyor. Kuzey Avrupa ülkelerinde ilgi hızla artıyor. 100 milyon dolar üstü yatırım alan altı ülkenin ikisi burada bulunuyor: İsveç ve Finlandiya. Diğer dört ülke ise İrlanda, İspanya, İsviçre, Avusturya. Tüm dünyada 2017 üçüncü çeyrek yatırımlarına bakıldığında 1 milyar dolar üzeri yatırım alan üç ülke ise: Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa. Türkiye ise kendi coğrafyasındaki en iyi yatırım alan ülke.

Girişimci yatırımcı buluşmalarında ise dört farklı girişim ön plana çıktı. Üçüncü çeyrekte tohum aşamasındaki girişimlere yatırım yapan Diffusion Capital Partners, siber güvenlik konusunda çözümler geliştiren Atar Labs’e 2,5 milyon avroluk yatırım yaptı. Bir diğer yatırım da gündemdeki haberleri oyunlaştırma ile okuyucuya sunan “Bilemezsin” tahmin platformuna Demirören Ventures tarafından yapılan 1,2 milyon TL’lik yatırım oldu. Sürekli büyüyen mobil reklam pazarına yönelik reklam çalışmalarını kolaylaştırıp hızlandıran AppSamurai ise ACT Ventures Partners’dan 1 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Galata Business Angels ise otomobil tutkunlarını dijital ortamlarda yakalamak isteyen oto tamir, aksesuar gibi şirketlere internet tabanlı pazarlama yetenekleri kazandıran Garaj Sepeti’ne yatırım yaptı.

2017 üçüncü çeyrekte yatırım alan Türkiye’deki diğer girişimler ise şöyle oldu: Appsamurai, Atar Labs, Bilemezsin, Comind Al, Episome Biotech, Ferge, FineDine, Garaj Sepeti, iCaked, Kodris, KolayIK, Manibux, Monument, otelz.com, Poltio, Recontact, Seyisco, Sweaters, TeamSQL, Temizlikyolda, Trendonline, Virasoft, Webgazer.