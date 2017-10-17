Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanal gerçekliği realiteyle buluşturan Nissan, oyun konsoluyla kontrol edilen ilk otomobil Nissan GT-R/C modelini geliştirdi. Jann Mardenborough tarafından helikopterin kokpitinden kumanda edilen GT-R/C, İngiltere’nin efsanevi Silverstone pistinde 211km/s (131mil/s) hıza ulaştı. GT-R/C, direksiyon, şanzıman, fren ve gazı kontrol eden dört robot ile donatılmış durumda. Otomobilin arka kısmına monte edilen altı adet bilgisayar, kontrolleri saniyede 100 defaya kadar güncelleyebiliyor. DualShock4 oyun konsolu ise 1 km menzile sahip.

Mardenborough’un aracın virajlardaki hızını görmesine yardımcı olmak amacıyla hız verilerini helikopterin kokpitindeki LCD ekrana aktarmak için bir Racelogic VBOX Motorsport sensörü kullanıldı. GT-R/C ayrıca ana operatörün aracın kontrolünü kaybetmesi halinde iki ek operatörün ABS fren sistemini devreye sokmasını ve motoru stop etmesini sağlayan ve farklı bir radyo frekansı ile çalışan iki adet bağımsız emniyet sistemi ile donatılmış durumda.