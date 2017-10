Türkiye Gazetesi

Vodafone Türkiye, yeni nesil iPhone 8 ve iPhone 8 Plus akıllı telefonları satışa sunmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamada müşteriler, Vodafone Red ayrıcalıklarıyla sunulacak yeni iPhone 8 ve iPhone 8 Plus akıllı telefonlar için 13 Ekim itibariyle vodafone.com.tr üzerinden ve Vodafone mağazalarından ön sipariş verebilecek. Her iki model de 20 Ekim itibariyle Vodafone mağazalarında satışa sunulacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Vodafone Türkiye olarak, dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, gelişmiş teknolojilerle donatılan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı tüm Türkiye’de abonelerimize sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. iPhone 8’in benzersiz teknolojisinin Vodafone Red ayrıcalıklarıyla birleştiğinde tüketicilerimizin dijital deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz" dedi.

Ayrıca, cam ve alüminyumdan oluşan tasarımıyla dikkat çeken iPhone 8 ve iPhone 8 Plus akıllı telefonlar, uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere üç farklı renkte sunulacağı belirtilirken, bir akıllı telefonda bugüne kadar kullanılmış en dayanıklı camın yanı sıra retina HD ekran ve A11 biyonik çipten üretilen yeni nesil iPhone’lar, en iyi artırılmış deneyimi sunacak. iPhone 8 Plus, 12 megapiksel çift kamerası ve özel aydınlatmalı Portre modu ile en güzel stüdyo ışıklandırma efektlerini sağlarken, beş farklı ışıklandırma stilinde, sığ alan derinliği olan çarpıcı portreler çekilmesini mümkün kılıyor.