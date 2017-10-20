Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle video içeriklerin, normal içeriklere göre ön plana çıkarılmayan Twitter, markalar için video site kartını tanıttı. Yeni format, Twitter’a göre markalara videonun gücünü kullanarak, hedef kitlelerinde merak uyandırmayı ve böylece onları kendi web sitelerine çekmesine imkan tanıyor. Sadece video odaklı olmayan marka hesapları için, video içerikleriyle beraber etkileşimin bitmediği sayfaların oluşturulma imkanının olduğu da vurgulanıyor. Eskiden bir video içerik, normal içerikler gibi görüntüleniyor, videoyu izlerken de hem izlediğiniz sırada boş kalan kısımlarda ve sonrasında başka bir içerik, aktif olarak gösterilmiyordu. Yeni sistemle beraber içeriklerin altına ek bilgiler ya da site ekleyebiliyorsunuz. Yani videoyu izleyen bir kişiye, ilgisini çekebilecek bir şey daha gösterip, oradan da Web sitesine link alabiliyorsunuz. Instagram’ın hikayeler özelliğinde kattığı yukarı kaydırarak Web sitesine gitmenin bir başka uyarlaması olarak düşünebiliriz. Twitter’ın paylaşımına göre; mobilde video, ekranın üst kısmına oynamaya devam eder ve bu esnada web sitesi altta yükleniyor. Bu deneyim birleştirilerek, siteyi daha yüklenirken hızla terk eden kullanıcı sayısının önemli ölçüde azaldığı görüldü. Hatta beta katılımcıları, sektör standartlarının üstüne çıkarak kullanıcıyı muhafaza etme oranlarında ortalama %60’lık bir artış iddia ediliyor. Video Web Sitesi Kartı, otomatik oynatma videosu, kişiselleştirilebilir bir başlık ve büyük bir hedef sekmesi ile eşleştirilmiş olan hedef URL’yi içeriyor. Reklamcılar, optimizasyon amacıyla bu özelliği; video görüntülemeleri, web sitesi tıklamaları veya bilinirlik hedefleri için çalıştırmak arasında seçimi kendileri yapabiliyor. Örneğin bir film stüdyosu yeni bir film piyasaya sürmek istediğinde, ilk hedefi filmin bilinirliğini artırmaksa, Video Web Sitesi Kartı’nı fragman görüntülemeleri için optimize edebilir. Daha sonra kampanya ilerleyip film gösterime girdiğinde ve asıl hedef bilet satışlarını artırmak olduğunda da, bu sefer özelliği, web sitesi tıklamaları için optimize edebilir. Video Web Kartı artık tüm dünyadaki reklamcılar tarafından kullanılabilir durumda.