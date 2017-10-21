Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore merkezli üretici Samsung, amiral gemisi Galaxy S8 ikilisi ve Galaxy Note8'in başarılı satışları sayesinde son yılların en iyi mali tablolarını peşpeşe açıklıyor. Şirket bu arada geçmiş yollardaki amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S7 ve S7 edge modellerini de unutmuyor ve bugün bu iki akıllı telefon için yeni bir güncelleme daha yayınladı.



Samsung bugün Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge akıllı telefonları için yeni bit güncelleme yayınladı. Güncelleme toplamda 122MB boyuta sahip ve Ekin ayı güvenlik yapmasını da içeriyor. Yaklaşık 122MB boyutunda ve sırasıyla Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modelleri için ürün yazılımı sürümü G930FXXU1DQJ1 ve G935FXXU1DQJ1 olarak gelen bu son güncelleme, Ekim ayı güvenlik yamasını getiren bir güvenlik güncelleştirmesi.