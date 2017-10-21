Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chicago Nehri kıyısında ünlü Michigan Caddesi'nde inşa edilen Apple'ın yeni mağazasının açılışını, Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın On-Line ve Perakende Mağazalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Angela Ahrendts, Illinois Valisi Bruce Rauner ve Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel birlikte gerçekleştirdi.

BİNLERCE KİŞİ UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU



MacBook şeklindeki çatısının yanı sıra cam duvarlarıyla dikkati çeken mağazanın ilk müşterileri arasında yer almak isteyen binlerce kişi uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce bekledi.





COOK KARŞILADI



Mağaza girişinde Cook tarafından karşılanan ilk müşteriler, içeri girdiklerinde de onlarca çalışanın alkışları eşliğinde ürünlerin bulunduğu alt kata indi. Cook ve Ahrendts daha sonra mağaza içinde müşterilerle fotoğraf çektirdi.





Medya kuruluşlarının büyük ilgi gösterdiği açılış birçok televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı. Ayrıca açılış süresince polisin yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra yaklaşık 50 kişilik özel güvenlik ekipleri görev yaptı.