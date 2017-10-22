Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda gösterdiği yukarı yönlü ivme ile dikkat çeken Bitcoin rekor tazeledi. CNBC'nin haberine göre, Kripto paraların en değerli birimi Bitcoin, 6.147 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

ABD sermaye piyasası düzenleyicileri Bitcoin'i kapsama alanına almak için çalışmaya devam ederken "Merkez bankalarının merkez bankası" adıyla anılan Bank for International Settlements (BIS) da merkez bankalarının kendi Bitcoin'ini çıkarıp çıkarmaması konusunu tartışıyor.



RUSYA'DAN 'KRİPTO RUBLE' ATAĞI

Rusya ise düzenleme ve gelir kaynağı fırsatını birlikte görüyor. Rusya, yakın zamanda kendi Bitcoin'i, CryptoRuble'yi çıkaracak ve bunu kullanan ancak nasıl kazandığını açıklayamayanlardan Ruble'ye dönüşümde yüzde 13 vergi almayı kriptopara kaynaklarının parasal sisteme girişi için yeterli sayacak.

Çin ve Rusya'da Bitcoin borsaları aracılığıyla yerel paraya dönüşüm ise yasaklandı.