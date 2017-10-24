Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç Türk girişimciler geliştirdikleri ürünlerle adından daha fazla söz ettiriyor. Toplumun ihtiyaçlarına göre özel çözümler geliştiren girişimciler fikirleriyle aynı zamanda yurt dışından fon bulmakta güçlük çekmiyor. Bu alanda en büyük desteği veren StartersHub, yürüttüğü başarılı girişim geliştirme programları ile yüzde 65’i yurt dışı olmak üzere 100’ü aşkın ülkeden 2500’den fazla başvuru alarak girişimciler için önemli bir çekim merkezi haline geldi. StartersHub, son iki yılda 29’u Türkiye, 13’ü yurt dışı merkezli olmak üzere 42 girişime toplam 6,5 milyon TL değerinde yatırım yaptı. StartersHub’in desteğini alan projelerden Pastel Innovation, akıllı sterilizasyon robotu Pastel iGiene’in ürün geliştirmesini tamamladı ve ilk demosunu Los Angeles Camii’nde gerçekleştirdi. Pastel i3S camileri, mescitleri, diğer ibadethaneleri, ana okullarını, yurtları, otel odalarını, evleri veya ofisleri UV ışınları ile mikrop, virüs ve bakterilerden arındırıyor. Bunun yanı sıra halı ve kilim dahil tüm zeminleri bütünüyle sterilize ediyor. Aynı işlemle kötü kokuya sebep olan E.Coli gibi bakterileri ortadan kaldırarak ortamdaki kokuyu gideriyor.

Başta Türkiye olmak üzere Müslüman nüfusun yoğun olduğu diğer ülkelere açılmayı planlayan ve 2020 yılından önce en az 10 ülkede camilerde tam hijyen sağlayan teknoloji tedarikçisi olma hedefi olan Pastel Innovation bunun yanında ana okullarına, yurtlara ve otellere girmeyi de planlıyor.

HIRSIZLARA GEÇİT VERMİYOR

Dikkan çeken diğer bir girişim ise EyeDius. Yüz tanıma güvenlik sistemi EyeDius, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri tarayarak hırsızlara geçit vermiyor. EyeDius, site veya toplu konut alanına giriş yapmakta olan bir kişinin yüzünü anlık olarak tarayarak sistemde doğrulama yapıyor ve eşleşme olunca giriş onayı veriyor. Gelen kişi Kara Liste’de yer alıyorsa girişe izin verilmiyor. Ayrıca bütün ziyaretçi giriş çıkışlarına ait bilgiler ayrıntılı bir şekilde sisteme kaydediliyor. Bu kişilerin kim olduklarına bağlı olarak site içindeki dolaşımları belli bir davranış deseninde takip ediliyor.

Kimola, kişilerin dijital metinlerinden yaşam tarzları, izledikleri televizyon programları, gittikleri kafelerden kullandıkları ürünlere kadar veri analizi sağlayarak markalara tüketicileri hakkında anlık, hızlı analizler sunuyor. Ayrıca internet üzerindeki her türlü yazılı metni, ister sosyal medya, isterse haber siteleri, isterse diğer içeriklerde olsun arayıp buluyor ve içeriğine göre otomatik olarak anlayıp sınıflayabiliyor. Mesela bir gıda şirketi yeni ürününü tanıtmak için hangi AVM’lerde tadım standı açmasının daha başarılı olacağını sorduğunda şirket o ürünün hedef kitlesinin hangi AVM’lere yoğun olarak gittiğini bulabiliyor.