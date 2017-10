Türkiye Gazetesi

Microsoft, dünyanın en güçlü oyun konsolu olan 4K ve HDR destekli Xbox One X’i dünya ile aynı anda Türkiye’de oyunseverlerin beğenisine sunuyor. 7 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak olan yeni konsol gelişmiş işlemcisi ile üst düzey grafik, daha yüksek FPS, daha hızlı oyun yükleme süresi ve Dolby Atmos desteğine sahip. Microsoft Türkiye Tüketici Kanalından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Gökoğlu, oyuncuların Xbox’da başladığı bir oyuna PC’de devam edebildiğini belirterek “Xbox Play Anywhere özelliği ile oyunu bir kere satın alıp hem konsolda hem de PC’de oynayabiliyorsunuz” dedi. Microsoft Afrika ve Ortadoğu Xbox Kategori Sorumlusu Mehmet Tur ise “Xbox One X, 6 Teraflops GPU’su, 12 GB RAM’i ve 326 GB/saniyelik bant genişliği ile şu ana kadar üretilmiş en güçlü oyun konsolu. Yeni konsolumuz, 4K bir televizyona bağlandığında; 8+ milyon piksel, HDR, Dolby Atmos ses ve 4K Blu-Ray özellikleriyle dikkat çekiyor. Halen satışta olan konsollardan yüzde 40 daha güçlü olan Xbox One X, 7 Kasım’dan itibaren dünya ile aynı anda Türkiye’de 2699 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak” diye konuştu. Microsoft’un önceki konsol modellerinde olduğu gibi yüzde 100 geriye uyumlu olan Xbox One X, eski oyunlarla da beraber kullanılabiliyor.