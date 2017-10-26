Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR İSTANBUL

Türkiye’nin ilk yerli arama motoru Yaani, Google ve Yandex’e rakip oldu. Turkcell tarafından geliştirilen Yaani, Türkiye pazarından yüzde 25 pay almayı hedefliyor. Şimdilik mobil versiyonu ile gelen Yaani, kullanıcıların internet kotasından da yemeyecek. Türkiye’nin Yaani ile kendi arama motoruna sahip sayılı ülkelerden biri hâline geldiğini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Türkiye’nin arama motoruna isim ararken, hem Türkçe hem akılda kalıcı ve basit olmasını istedik. Türkçede çok fazla sarf ettiğimiz bir kelime olan Yaani, bizim hedefimizde yer alan Orta Doğu ve Rusya pazarlarında da kullanılan bir kelime. Arapçada benzer anlama geliyor, Rusçada da söylemesi çok kolay” dedi.

YURT DIŞINA DA AÇILABİLİRİZ

Türkiye pazarının yüzde 97’sinin Google, yüzde 3’ünün de Yandex’in elinde bulunduğuna dikkat çeken Terzioğlu, Yaani ile en az yüzde 25 pazar payı hedeflediklerini söyledi. Yaani’nin Türkiye’de başarılı olması durumunda yurt dışına da açılabileceklerini ifade eden Terzioğlu şunları kaydetti: Dünyada gücün kaynağının değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Artık yeni güç, yeni petrol veri. Ülke olarak bu yeni dönemde söz sahibi olmak istiyorsak dijital verilerimizi kendi ülkemizde tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorundayız. Çünkü verileri işlemediğiniz sürece elinizde veri olmasının pek bir anlamı yok. Bugüne kadar geliştirdiğimiz servisler sadece Türkiye’de değil dünyada da milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Şimdi Yaani ile bir adım daha atarak en fazla veri üreten servislerden birisi olan arama motoru pazarına giriyoruz. Bu Turkcell’in değil Türkiye’nin arama motoru.

SIRADA YERLİ MAİL VAR

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en büyük veri merkezini Gebze’de açtıklarını dile getiren Terzioğlu “Veri merkezini yapıp işin içinden çıkamayız. Önemli olan bu veri merkezi üzerinde çalışan servisleri de geliştirmek. Yaani’nin verilerini de Gebze Veri Merkezi’mizde saklayacağız. Yani Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak. Bu adım aynı zamanda ‘Büyük Veri Platformu’nun oluşmasının da temelini oluşturacak. Toplanan büyük veri sayesinde, ülkemizin ekonomik, ticari, sağlık ve sosyal-demografik eğilim ve yoğunlaşmaları, ihtiyaçları ve sorunlarını yakından takip edebileceğimiz bir platform oluşturacağız” diye konuştu. Yerli mail adresi müjdesi de veren Terzioğlu “Sırada mail adresi var. Hem bireysel hem de kurumsal mail adresi üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Türkçe konuşuyor

Arama yapıldıkça öğrenen arama motoru olan Yaani’nin en önemli özelliklerinden biri, Türkçenin farklı dil bilgisi yapısını anlayabilecek şekilde geliştirilmiş olması. Böylece Yaani Türkçe aramalarda çok daha doğru sonuçlarla kullanıcıların karşısına çıkacak. Türkiye’yle özdeşleşen bir sembol olarak nazar boncuğu ikonu kullanılan Yaani, kullanıcıların aramalarına göre bir süre sonra alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğreniyor. Günlük hayatın tamamen mobil iletişim üzerinden yürütülmesinden hareketle ilk etapta mobil uygulama olarak tasarlanan Yaani, konum tabanlı aramalarda ise çok iddialı. Yaani kullanıcıları, arama yaptıkları konuma göre kendilerine en yakın yerleri görüntüleyebiliyor. Mesela Yaani kullanıcıları vizyondaki filmleri aratırken, seyretmek istedikleri filmlerin kendilerine en yakın hangi sinema salonunda oynadığını ve seans bilgilerini doğrudan görüntüleyebiliyor.

E-ticaret de yaptıracak

¥ Kullanıcılar Yaani arama motorunu hem AppStore hem de Google Play uygulama mağazalarından telefon ve tabletlerine ücretsiz indirerek kullanmaya başlayabiliyor.

¥ Uygulama Turkcell, General Mobile ve Vestel Venus telefonlarında ön yüklü olarak gelecek.

¥ Uygulamayı indiren Turkcell’lilere 1 GB internet kotası tanımlanırken, Yaani ile yapılan aramalar ve sonuçlarının gösterildiği sayfalardaki data kullanımı kullanıcının internet kotasından düşmüyor. Ek olarak, Turkcell’lilerin hatlarına Yaani’yi kullandıkça her ay 1 GB’lık internet paketi tanımlaması yapılıyor.

¥ Turkcell servisleri ile entegre çalışan Yaani ile mesela aradığınız şarkıyı fizy uygulamasında dinlemeye başlıyorsunuz.

¥ Yaani, yakın zamanda Turkcell güvenli e-ticaret altyapısını da destekleyecek. Böylece Yaani arama motorunda arama yapanlar hem en ucuz seçenekleri görebilecek hem de Hızlı Giriş teknolojisi ile sadece telefon numaralarını kullanarak sisteme hızlı ve güvenli şekilde giriş yapabilecek.

¥ Millî ödeme sistemi Paycell ile de entegre hâle gelecek olan Yaani, kullanıcılar için uçtan uca güvenli e-ticaret altyapısı sağlanmış olacak.