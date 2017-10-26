Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan İGDAŞ mühendisleri, doğalgaz dağıtım boru hatlarında çelik boruların güvenliğini tehlikeye atabilecek bozulmaların önceden tespiti ve gerekli uyarıları yapabilecek akıllı bir robot üretmek için proje başlattı. İGDAŞ ve TÜBİTAK’ın üzerinde çalıştığı Boru İçi Denetleme Robotu (BIDR) ile doğalgaz hatlarında oluşabilecek bir kazanın da önüne geçilmesi amaçlanıyor. 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı’nda (INGAS 2017) tanıtılacak olacak BIDR, bu anlamda ilk yerli sistem olma özelliği taşıyor. Fuarda ayrıca kombilerin elektrik kesintisi durumunda çalışmasını devam ettirecek sistem, doğalgaz basınç düşürme istasyonlarından enerji geri kazanımı projesi, doğalgaz kokulandırıcı madde üretimi projesi, vana odası otomasyon sistemi, optik sayaç okuma sistemi, özel gaz kesme aparatı gibi projeler de sektör ve sektör temsilcileriyle buluşacak.