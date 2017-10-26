Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ/TAI), ATAK ile yurt dışında şov yapacak. 6-9 Kasım’da Tayland’da Savunma ve Güvenlik Fuarı’nda sergilenecek olan ATAK, 12-16 Kasım’da gerçekleştirilecek Dubai Airshow’a ise ilk defa katılacak. T129 ATAK’ın, Dubai Airshow’un ilk 3 günü gösteri yapması planlanıyor. Ayrıca ANKA-S, HÜRKUŞ ve T625 helikopteriyle de Dubai Airshow’a güçlü bir katılım gösterecek. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de fuarın ilk günü T129 ATAK helikopterinin gösteri uçuşu dolayısıyla düzenlenecek resepsiyonda misafirleriyle bir araya gelecek. Şirket, Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı’na ise ANKA, HÜRKUŞ, Millî Muharip Uçak ve ATAK maketleriyle katılarak, savunma ve havacılık sektöründe hızla büyüyen Asya pazarında adından söz ettirmeyi hedefliyor.