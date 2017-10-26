Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E-Kampüs AŞ, üniversite sertifikalı eğitim platformu Campusera ile Türkiye’nin dört bir yanına ulaşarak bireysel eğitimde yeni bir çağ başlatıyor. Şirket şimdiye kadar binin üzerinde sertifika dağıttı. ODTÜ’den Mimar Sinan’a Acıbadem’den TOBB ETÜ’ye kadar 30 üniversiteden 100’ün üzerinde alanda eğitim veren şirket 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Mini MBA, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Hukuku, Sosyal Medya Uzmanlığı gibi birçok sertifika programı sunan www.campusera.com çevrimiçi eğitimleri, bilgiye ulaşmak isteyen herkes için bir köprü oluşturuyor.