Instagram'ın yeni kamera özelliği Superzoom, videolara Boomerang gibi kreatif bir dokunuş getiriyor. Superzoom ile tek bir objeye çarpıcı bir müzikle yakınlaşılarak videolar daha etkileyici hale gelebiliyor. Özelliği kullanmak için, Instagram kamerasından Superzoom’u seçerek kayda dokunup, basılı tutmak ya da 3 saniyelik bir Superzoom için bir kere dokunmak yeterli.
Instagram'a superzoom özelliği
27.10.2017 - 04:28 | Son Güncelleme: 27.10.2017 - 04:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Facebook'un sahibi olduğu Instagram bugün kamera özelliği için sunduğu yeni özelliğini duyurdu.
Etiketler : instagram,superzoom,güncelleme,
514668 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/514668.aspx
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