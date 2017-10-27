Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram'ın yeni kamera özelliği Superzoom, videolara Boomerang gibi kreatif bir dokunuş getiriyor. Superzoom ile tek bir objeye çarpıcı bir müzikle yakınlaşılarak videolar daha etkileyici hale gelebiliyor. Özelliği kullanmak için, Instagram kamerasından Superzoom’u seçerek kayda dokunup, basılı tutmak ya da 3 saniyelik bir Superzoom için bir kere dokunmak yeterli.