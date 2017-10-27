Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platformuna getirdiği yeni özellik ile gündemdeki yerini aldı. Kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan WhatsApp, bir süredir beklenen yeni özelliğini kullanıcılarının beğenisine sundu.

WhatsApp ile bundan böyle konumunuzu gerçek zamanlı olarak kişiler listenizdeki arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz. Örneğin bir arkadaşınızın o anda nerede olduğunu canlı olarak görebileceksiniz. Bu yüzden yeni özellik "beyaz yalanları deşifre edecek" özellik olarak da sosyal medyada günün konusu oldu.

Zira bu özelliğe izin veren arkadaşınızın yalan söylemesi durumunda o kişinin nerede olduğunu rahatlıkla görebileceksiniz. Google Haritalar, Facebook Messenger ve Snapchat‘in ardından gelen canlı konum paylaşma özelliğinin kullanılabilmesi için kullanıcıların arkdaşlarıyla veya bir grupta sohbet etmesi gerekiyor.

WHATSAPP'A GELEN YENİ ÖZELLİĞİN AVANTAJLARI NELER?

Aileniz ve arkadaşlarınızla mevcut konumunuzu paylaşmanızı sağlayan özellik, arkadaşlarınızla buluşurken, sevdiklerinize güvende olduğunuzu bildirirken veya yol durumunuzu paylaşırken oldukça işinize yarayacak. Kısacası özellik, insanlara nerede olduğunuzu bildirmek için basit ve güvenli bir yol sağlıyor.

Uçtan uca şifrelenmiş özellik, mevcut konumunuzu kimlerle, ne kadar süreyle paylaşacağınızı da kontrol etmenizi sağlıyor. İstediğiniz an paylaşımı durdurmak veya paylaşım süresinin dolmasına izin vermek yeterli.

WHATSAPP KONUMU NASIL PAYLAŞILACAK?

WhatsApp ile mevcut konumunuzu paylaşmak için bir kişiyle veya grupla sohbet açıyorsunuz. Ardından “Ekle” düğmesindeki “Konum”un altında yer alan “Mevcut Konumu Paylaş” seçeneğini seçiyorsunuz. Paylaşım süresini seçtikten sonra göndere basmanız yeterli. Bu sayede sohbetteki her kişi gerçek zamanlı konumunuzu haritada görebilecek. Birden fazla kişinin mevcut konumunu bir grupta paylaşması durumunda ise tüm konumlar aynı haritada gözüküyor.