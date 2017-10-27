Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Vestel’in Güney Kore merkezli Dongbu Daewoo Electronics için teklif verdiğini, kısa listeye kalan şirketin yakında bir teklif daha vereceğini söyledi.

Yonhap haber ajansının 25 Ekim’de yayınladığı haberde Dongbu Daewoo için Meksika, Fransa, İsveç ve Türkiye’den ilgi olduğu belirtilmişti.

Zorlu, daha önce de Toshiba'nın TV birimi için teklif iletmişti.

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, Haziran ayında verdiği demeçte Toshiba'nın TV birimi için teklif verdiklerini belirterek "Şu an incelenme aşamasında. Bizimle beraber teklif veren şirket sayısı 5 ya da 6." ifadelerini kullanmıştı.

Toshiba'nın TV birimi ile ne kadar büyüklükteki bir varlığın kendilerine geçeceğine ilişkin soru üzerine Yüngül şöyle konuşmuştu:

"Bunu söylemek çok zor. Çünkü farklı rakamlar var. Toshiba'nın Avrupa'daki lisans hakkı bizde. Dolayısıyla biz zaten kendi güçlü pazarımızda bunu kullanıyoruz. Diğer bölgelerle ilgili en az ilave 6-7 milyonluk satış adedi gelmesi lazım."