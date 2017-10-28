Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman elektronik perakendecisi MediaMarkt Türkiye’ye gelişinin 10. yılını kutluyor. Bugüne kadar 350 milyon avro yatırımla 18 ilde 53 mağaza ile hizmet veren MediaMarkt, Türkiye’de büyümeye devam edecek ve yatırım tutarını 500 milyon avroya yükseltecek. İstanbul’da ekonomi gazetecileri ile bir araya gelen MediaMarktSaturn Retail Grup ve Ceconomy Holding CEO’su Pieter Haas ile MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, şirketin gelecek yatırımlarını masaya yatırdı. 10 yıl önce Türkiye pazarına girdiklerinde hatalı bir strateji ile hareket ettiklerini ve bunu bedelini pahalıya ödediklerini belirten Pieter Haas, zaman zaman MediaMarkt Türkiye’den çekilecek dedikodularının da çıktığını söyledi.

Türkiye’ye gelişinin ilk yıllarında ‘Biz sunarız müşteri alır’ mantığı ile hareket ettiklerini ve Avrupa’daki tecrübelerle hareket ettiklerini aktaran Haas, zaman içinde hatalar yaptıklarını ve bunun maliyetinin kendileri için pahalıya mal olduğunu söyledi. Rakamların kötüye gittiği dönemde, “Şirketi bize bırakın ve gidin’ teklifleri ile karşılaştıklarını belirten Haas süreci şöyle anlattı: Verimsiz şubeleri kapatıp yeniden yapılanma sürecinde şirketi bırakıp gitmemizi veya azınlık hissesi verip yönetimi devretmemizi istediler. Biz bu dönemde hatalarımızı kavrayıp yeni bir başlangıç yaptık. Yerel bir şirkete dönme kararı aldık. Türk müşterilerinin önceliklerini ve taleplerini dikkate aldık. Yönetimi Türk profesyonellere devrettik ve bir Türk şirketine dönüştük. Bu kararlarla birlikte süreç değişti. Pazar payımız arttı ve ikinci sıraya oturduk. Neden 1 numara olmuyoruz diyerek yeni yatırım kararları aldık. Bugün Türkiye’de 640 milyon avroluk satış rakamına ulaştık. Avrupa’da toplam 30 milyar avroluk satış gelirimiz var. 10 milyarı aşkın Almanya pazarından sonra Türkiye’nin Avrupa’daki sıralamasında da ilk 3’e girmeyi hedefliyoruz.

Yeni hizmetlerle geliyoruz

Son bir buçuk yıl içerisinde müşteri memnuniyeti skorunu 2 katına çıkardıklarını ve liderlik yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım “Türkiye’nin en büyük satış alanına sahip elektronik perakendecisi olarak 133 bin metrekarelik satış alanımızda 50 bine varan ürün çeşidini tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Ayrıca online kanalımızda da 9 bin çeşit ürün doğrudan tüketicilerle buluşuyor. En zengin ürün gamına sahip elektronik perakendeci olarak büyümeyi sürdürüyoruz” dedi. Son 18 ayda 18 mağaza açarak büyümeye devam ettiklerini vurgulayan Yenal Gökyıldırım “Türkiye operasyonu olarak geçtiğimiz iki senedir üst üste Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Elektronik Perakendecisi olduk. MediaMarkt olarak müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızın sonucunda son 22 aydır sektörün 2 katı üzerinde bir büyüme gösteriyoruz. Öte yandan, Türkiye’nin en hızlı ve istikrarlı büyüyen yeni nesil perakendecisi olmanın da gururunu yaşıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

“Güçlü bir şirketle ortaklık yapabiliriz”

MediaMarktSaturn Retail Grup ve Ceconomy Holding CEO’su Pieter Haas, “Türkiye, şu anda Almanya’nın ve İtalya’nın ardından en büyük 3. pazar konumunda bulunuyor. 2020 yılına gelindiğinde, Türkiye’nin Avrupa’nın ikinci en büyük tüketici elektroniği pazarı olmasını bekliyoruz. MediaMarkt olarak ise Türkiye’de en çok tercih edilen elektronik perakendeci konumunda bulunarak pazar lideri olmayı hedefliyoruz. Türkiye’ye güveniyoruz ve buradan ilham alıyoruz” dedi. Haas, azınlık hissesi ya da küçük ortak olmayı hiçbir zaman düşünmedklerini ancak stratejilerine uygun güçlü bir şirket ile ortaklık düşünebileceklerini kaydetti.