Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak nitelendirilen "kamikaze drone"ların kuvvetlere ilk teslimatı, kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Projede görev alan mühendisler, "kamikaze drone" ailesinde yer alacak daha büyük ve daha etkili yeni ürün için çalışmalarını sürdürüyor.Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ (STM) tarafından geliştirilen "kamikaze drone"lar, başarılı seri üretim sürecinin ardından envanterdeki yerini alıyor.Milli olarak geliştirilen Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı Drone "ALPAGU", Otonom Do?ner Kanatlı Vurucu Drone "KARGU", kasım ayının ilk haftasında çeşitli kuvvetlere teslim edilecek."Kamikaze drone"larda yerli mühimmatlar kullanılacak. ALPAGU ve KARGU'nun mühimmatları Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan (MKEK) tedarik edilecek.Tek bir er tarafından kolayca kullanılabilecek şekilde geliştirilen "kamikaze drone"ların, tim seviyesinde görev yapabilmesi öngörülüyor.Sabit kanatlı ALPAGU'nun açık alanda, KARGU'nun ise meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanıyor. Döner kanatlı KARGU ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabilecek, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebilecek.

SON ANA KADAR FARK EDİLMİYORLAR

"Kamikaze drone"lar, boyutları ve ses düzeyleri dikkate alındığında 200 metre yükseklikten, belirlenen hedeflere karşı fark edilmeden kullanılabilecek. "Drone"ların fark edilebildikleri mesafede ise hedefin birkaç saniyelik zamanı olacak.Karar vericilerin görevi iptal etmesi durumunda "kamikaze drone"lar hedefe yaklaşık 5 metre kala geri çağrılabilecek.Tamamen otonom olarak görev yapabilme özelliğine sahip olsalar da "kamikaze drone"lara son görev talimatı personel tarafından verilecek.

YENİ ÜRÜN VE ÖZELLİKLER GELİYOR

STM, "kamikaze drone"lar, yapay zeka ve sürü teknolojilerine yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Bu konularda yoğun Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları yapan STM, "kamikaze drone" ailesine gelecek yıl sabit kanatlı ve daha büyük bir ürün eklemeyi planlıyor.Bunun yanında, "kamikaze drone"ların zırhlı araç ve bina gibi hedeflere etki edebilecek niteliğe kavuşturulmasına yönelik de çalışmalar yapılıyor."Kamikaze drone"lar, ileride genel maksatlı kesif ve gözetleme görevlerinde kullanmak üzere özgün görev planlama yazılımı, otonom zeka ve harekat kabiliyetleriyle donatılan TOGAN ile birlikte önemli sorumluluklar üstlenecek.Belli aralıklarla aynı anda uçurulacak TOGAN'larla geniş bir alanda hakimiyet sağlanabilecek. TOGAN'ların toplayacağı istihbarattan hareketle belirlenecek hedeflere "kamikaze drone"larla müdahale edilebilecek.

PERSONELE "KAMİKAZE DRONE" EĞİTİMİ

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, MKEK ve STM, aynı zamanda "kamikaze drone"lara yönelik sertifikasyon süreci de yürüttü. Süreç sonunda kamikazelerin çeşitli emniyet standartlarını taşıdığı taraflarca mutabakat altına alındı. Ürün, personele emniyetle kullanılabilir şekilde verilecek.Güvenlik güçleri için bir anlamda yeni silah anlamına gelen "kamikaze drone"lar için eğitim süreci de olacak. Ürün tedariğine yönelik sözleşme çerçevesinde başta saha olmak üzere çeşitli düzeylerde kullanıcı eğitimleri gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye devam edilecek.Kullanım kolaylığı ürün geliştirme sürecinde de en önemli unsurlardan birini oluşturdu. "Kamikaze drone"lar personele ilave görev yüklemeyecek, çok kolay kullanılabilecek, komplike eğitimler gerektirmeyecek şekilde tasarlandı.