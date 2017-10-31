Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMUR

Türk Telekom, yılın üçüncü çeyreğinde de çift haneli büyümesini sürdürdü. Temmuz-Eylül 2017 döneminde 4,5 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, yılın 9 ayında ise 13,3 milyar TL gelir sağladı. Bu dönemde Türk Telekom’un abone sayısı, başarılı büyüme stratejisi ve uygulamaları sayesinde rekor seviye olan 40,5 milyona ulaştı. 2017 üçüncü çeyrekte gerçekleşen 900 binin üzerindeki toplam net abone kazanımı, Türk Telekom’un halka açıldığı 2008 yılından bu yana tek çeyrekte sağlanan en yüksek abone kazanımı oldu.

Yılın üçüncü çeyreğinde 293 milyon TL net kâr elde eden Türk Telekom’un 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 1 milyar 250 milyon TL’ye ulaştı. Ayrıca, 2017 üçüncü çeyrekte teknolojik dönüşüme 554 milyon TL yatırım yapan Türk Telekom, yılın 9 ayında toplam 1,5 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Türk Telekom’un rekor abone büyümesinde cazip internet tarifelerinin etkisi önemli rol oynadı. İnternette toplam 9,4 milyon abone sayısına ulaşıldı ve de 289 bin net abone artışı ile 2008’deki halka arzdan bu yana rekor abone kazanımı 2017 üçüncü çeyrekte sağlandı. Bu çeyrekteki toplam internet net abone artışının yaklaşık yüzde 25’i “İnternet Bizden” tarifelerinden geldi.

Mobilde ise Türk Telekom, 414 bin net abone kazanımı ile 19,2 milyon mobil aboneye ulaşırken sabit ses abonesindeki global düşüş trendinin aksine halka arzdan bu yana ilk defa net abone kazanımı gerçekleştirildi. Böylelikle, yalın DSL hatları da eklendiğinde, 2017 üçüncü çeyrekte toplam sabit erişim hatları halka arzdan bu yana en yüksek artış olan 186 bin net artış ile 13,4 milyona yükseldi. Ayrıca, ev TV aboneleri 2017 üçüncü çeyrekte bu segmentte şimdiye dek görülen en yüksek çeyreklik abone kazanımı olan 135 bin artış ile 1 milyonu aştı. Toplam TV abone sayısı ise 2,5 milyona ulaştı ve Türk Telekom’un ödemeli TV pazarındaki pozisyonunu güçlendirdi.

Yüzde 10 büyüme sağladık

Türk Telekom’un güçlü başladığı 2017’nin üçüncü çeyreğinde de çift haneli büyüdüğüne dikkat çeken Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany “Temmuz-Eylül 2017 döneminde yüzde 10’un üzerinde büyüyerek, 4,5 milyar TL gelir elde ettik. Bu dönemde faaliyet kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1,7 milyar TL oldu. Böylece FAVÖK marjı, 2016’nın üçüncü çeyreğine göre iki puan artarak yüzde 35’ten yüzde 37’ye çıktı. Üçüncü çeyrekte, inovasyon ve yeni ürün lansmanlarındaki tempomuzu hızlandırmaya da devam ettik. Müzik platformumuzugüçlendirdik ve Muud markasını müzikseverlerle buluşturduk” dedi.