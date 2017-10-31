Dünyanın ilk ve tek akıllı devriyesi Ekin Patrol’ün yeni nesil versiyonu Ekin Patrol G2, Philadelphia’da düzenlenen dünyanın en büyük polis fuarı Uluslararası Polis Şefleri Birliği Fuarı IACP’de katılımcılarla buluştu. Ekin Patrol G2, fuarda Philadelphia Polis Departmanı başta olmak üzere, Florida Polisi’ne bağlı çalışan Amerikalı eski basketbolcu Shaquille O’neal ve birçok emniyet otoritesinin ilgi odağı oldu.
Ekin Patrol’e ABD polisinden tam not
31.10.2017 - 06:42 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 06:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın ilk ve tek akıllı devriyesi Ekin Patrol’ün yeni nesil versiyonu Ekin Patrol G2, Philadelphia’da düzenlenen dünyanın en büyük polis fuarı Uluslararası Polis Şefleri Birliği Fuarı IACP’de katılımcılarla buluştu
Etiketler : Ekin Patrol,
515694 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/515694.aspx
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