Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın ilk ve tek akıllı devriyesi Ekin Patrol’ün yeni nesil versiyonu Ekin Patrol G2, Philadelphia’da düzenlenen dünyanın en büyük polis fuarı Uluslararası Polis Şefleri Birliği Fuarı IACP’de katılımcılarla buluştu. Ekin Patrol G2, fuarda Philadelphia Polis Departmanı başta olmak üzere, Florida Polisi’ne bağlı çalışan Amerikalı eski basketbolcu Shaquille O’neal ve birçok emniyet otoritesinin ilgi odağı oldu.