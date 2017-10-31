Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Defne Telekomünikasyon, “Acil SMSC” ve “Cell Broadcast” ürünleriyle kriz, afet ve acil durumlarda yüksek kapasitede bilgilendirme ve uyarı mesajları gönderebiliyor. Defne Telekomünikasyon Genel Müdürü Oğuz Haliloğlu “Acil SMSC mobil operatörlerin saatte 80 milyon aboneye SMS atmasınıdestekliyor. Sadece belli bölgeleri hedefleyen mesajların yayınlanmasını da Cell Broadcast ile destekliyoruz” dedi.