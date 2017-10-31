Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WhatsApp'ta gönderilen mesajlar nasıl geri alınır? Whatsapp geri alma özelliği gelmedi, ne yapmayalıyım? Whatsapp mesajımı geri alamıyorum. Milyonların heyecanla beklediği Whatsapp geri alma özelliği geldi. Bugün Türkiye'de herkes Whatsapp geri alma özelliğini kullanıyor. Whatsapp'ta gönderilen mesajlar nasıl geri alınır, Whatsapp mesajımı geri alamıyorum soruları internette aranıyor. Geri alma özelliğine sevinenlere de hemen bir not düşelim; Mesaj gönderdiğiniz kişinin ekranına düşer ve o saniyede bakar ise silseniz bile mesajı görmüş olacak. Whatsapp'ını güncellemeyenler ise Whatsapp mesajımı geri alamıyorum sorularının cevabını arıyor. Peki Whatsapp'ta gönderilen mesajlar nasıl geri alınır? Whatsapp geri alma özelliği ne dair merak ettikleriniz haberimizde.

Mesajı sildiğinizde böyle bir yazı görünecek

WHATSAPP'TA GÖNDERİLEN MESAJLAR NASIL GERİ ALINIR?

Geride bıraktığımız günlerde WhatsApp’ın artık gönderilen mesajları geri alma özelliğini devreye aldığını açıklamıştık. Geride bıraktığımız haftalarda ‘mevcut konum’ özelliği getirilen uygulamada son birkaç gündür gönderilen mesajlar da geri alınabiliyordu. İşte bu özellik artık Türkiye’de de kullanılabiliyor.

WhatsApp yayımladığı son güncellemeyle ‘mesajı geri alma’ özelliğini herkes için aktif etti. WhatsApp’ın getirdiği bu yenilik, uygulama tarihinin en işlevsel özelliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Zira uygulama kullanımının yaygınlaşmasıyla, gönderilmek istenen mesaj yanlışlıkla başka bir kişiye gönderilebiliyor.

Mesajı gönderen kişinin 7 dakika içinde mesajın üstüne basılı tutarak ‘Sil’ butonuna basması gerekiyor. 3. adım olarak ise karşımıza ‘Herkesten Sil’ veya ‘Benden Sil’ çıkıyor. Herkesten Sil seçeneği işaretlendiğinde mesaj tamamen siliniyor ve ‘Bu mesaj silindi’ ifadesi beliriyor. Eğer sadece ‘Benden Sil’ seçeneğini tıklarsanız mesaj sizden silinse bile karşı taraftakiler görmeye devam eder.

GERİ ALMAK İÇİN 7 DAKİKANIZ VAR

WhatsApp, mesajı silmek için sadece 7 dakika veriyor. Bu süre geçtikten sonra mesajı silmek mümkün olmuyor. Ayrıca bu özelliğin desteklenmesi için tarafların WhatsApp’ın son sürümünü kullanması gerekiyor. Örneğin sizde WhatsApp’ın son sürümü var fakat geri almak istediğiniz mesajı attığınız kişi daha eski bir sürüm kullanıyor. Bu durumda mesajı geri alma işlemi uygulanamıyor.