Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternetin yaşamlarımız içerisinde aldığı yer, kısa süreli hayatına rağmen vazgeçilmez bir hale gelmiş durumda. İnternet yani online dünyanın, reel dünya ve ekonomiyle bağlantısı sürekli olarak artmaya ve yeni keşiflerle desteklenmeye devam ediyor. Örneğin Çiftlik Bank oyunu, reel dünya ile online dünyanın birbirine entegre olabilmesini sağlayan benzersiz bir sistem olarak faaliyetlerini her geçen gün arttırmaya ve her geçen gün daha fazla kullanıcıya hitap etmeye devam eden bir sistem.

Kısaca çiftlik hayvanları üzerine sanal yatırım yapılan bir oyun olarak anlatılabilecek olan Çiftlik bank, eğlence ve boş zamanları değerlendirmek isteyen internet kullanıcıları hedeflenerek geliştirilmiş. Ancak oyunu dünya üzerinde ki tüm diğer benzerlerinden ayıran özellikleri bulunuyor. Çiftlik Bank online oyunu üzerinde yaptığınız tüm yatırımlar gerçek yatırımlara dönüşüyor ve gerçek çiftlikler kuruluyor. Bu çiftliklerde online oyun sayesinde eğlenceye dönüşerek ekomoniye katkıda bulunuyor.

Bu benzersiz sistem, eğlence amacıyla internete harcanan yoğun mesainin bir karşılığının olmasını sağladığı gibi, çok büyük keyif ile harcanan mesainin, gerçek bir yatırıma dönüşmesini sağlayarak ekonomiye çok büyük fayda sağlıyor. Her yönüyle üretimi hedefleyen ve katkı sağlayan bu eşsiz oyun, aynı zamanda internet kullanıcılarının eğlenmelerini sağlayan bir online strateji oyunu olarak, dünya da öncü bir rol üstleniyor. Benzersiz bir yatırım ve online oyun deneyimi sunan Çiftlik Bank, sürekli olarak artan kullanıcı sayısına paralel bir biçimde yatırımlarını arttırmaya devam ediyor ve bu kolektif yapının üretimleri doğrudan halkımızın hizmetine sunuluyor. İnternet üzerinde boş zamanlarınızı değerlendirirken aynı zamanda hem eğlenip ve hem de stratejik bilgiler öğrenmek istediğinizde başvurabileceğiniz tek ve eşsiz platform olan Çiftlik Bank’ ın en önemli özelliği ise diğer tüm sistemlerde olduğu gibihiç bir şekilde kullanıcıları üzmeyen, tamamen üretim ve yatırıma paralel oluşan bir eğlencenin paylaşılması esasına dayanması. Tüm özellikleri ve yapısıyla eşsiz bir online oyun olarak hazırlanmış olan sistemin, çiftlikleri, yatırımları, kolay kullanımı ve yetkilileri gibi tüm bilgiler de kullanıcıların istediği zaman ulaşabileceği şekilde şeffaf olarak düzenlendiği gibi, istendiğinde reel olarak da tüm tesislere ve yetkililere ulaşma olanağı da sahip.

Detaylı bilgi için www.ciftlikbank.com adresini ziyaret edebilirsiniz.