Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook, sosyal ağ üzerindeki fake profil sayısını açıkladı. İki milyarı aşkın aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal ağı unvanını elinde bulunduran Facebook’un üyelerinin yüzde 13’ü sahte veya kopya. Bu da yaklaşık 260 milyon sahte hesap anlamına geliyor. Facebook, yeni bir algoritma ile kopyalanmış profillerin tespit edileceğini belirtti. Bu tespit işlemi sonrasında oranın düşmesi bekleniyor.