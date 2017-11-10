Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin yankıları devam ederken, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu olacak Türksat 6A'nın yüzde 41'inin tamamlandığı, montajının başladığı açıkılandı.

Türksat 6A, 2020 yılı Aralık ayında fırlatılacak.

Elon Musk, Türkiye’ye Türksat 5A-5B uydularının uzaya fırlatılması bağlamında gelmişti. SpaceX, bu uyduların ihalesini kazanan Airbus'un alt yüklenicisi.

Türksat 6A ise Türkiye'nin ilk kendi uydusu olacak.

MİLLİ UYDUNUN MONTAJI BAŞLADI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, TÜRKSAT 6A'nın montajının başladığını belirterek, "Türksat 6A ile Türkiye ilk defa kendi uydusunu yapacak. Uydunun tasarım ve inşa çalışmaları paneller, ısıtma-soğutma sistemleri, enerji sistemleri, kendini konumlandırma sistemleri gibi pek çok alanda devam ederken, Ankara'da bulunan test merkezimizde birçok montaj ve test çalışması yapıyoruz. Bu merkez Avrupa'daki 4 merkezden biri olma özelliği taşıyor. Ayrıca Türksat 6A'nın yanında TAI'nin kendi imkanlarıyla ihracata dönük olarak yapacağı Small-GEO dediğimiz 1 ile 2 ton kütle aralığında uydu versiyonlarına başladık" dedi.

187 MİLYON LİRA HARCANDI

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Orkun Hasekioğlu, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın çalışmalarına ilişkin, "Projenin 2014'te onaylanan bütçesi 546 milyon lira idi. Bugün projenin 187 milyon lirası kullanılmış vaziyette. 6A'nın 2020 yılının Aralık ayında fırlatmaya hazır hale gelmesi planlanıyor. Takvime göre proje süresi 72 ay, yani 6 yıl. Bu süre uzun gelebilir fakat yurt dışındaki örneklere baktığınızda, bir de tamamen yyerli imkanlarla bir uydunun geliştirildiği de göz önüne alınırsa bu süre normal. Türksat 6A uydusu için toplam tamamlanma seviyemiz yüzdemiz 41 gibi bir aşamada. Türksat 6A'nın 2020 yılının aralık ayında fırlatmaya hazır hale gelmesi planlanıyor" şeklinde konuştu.