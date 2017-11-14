Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dört bir yanından girişimcilere hayallerini girişime dönüştürmek için gerekli sermaye kaynağına erişme fırsatı sunan İTÜ Çekirdek, kurulduğu 2012 yılından beri birbirinden iddialı 24.832 girişim başvurusu aldı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 1.150 girişime ve 3.450 girişimciye destek verdi. İTÜ Çekirdek’in sunduğu fırsatlar sayesinde toplam 35 milyon TL değerinde yatırım alan girişimlerin toplam cirosu 55 milyon TL, toplam değerlemesi ise 415 milyon TL oldu. Sadece 6 yılda 175 girişimin aldığı desteklerle başarılı olmasını ve şirketleşmesini sağlayan İTÜ Çekirdek, 500 kişiye istihdam imkanı sağladı.