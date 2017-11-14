Türkiye’nin dört bir yanından girişimcilere hayallerini girişime dönüştürmek için gerekli sermaye kaynağına erişme fırsatı sunan İTÜ Çekirdek, kurulduğu 2012 yılından beri birbirinden iddialı 24.832 girişim başvurusu aldı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 1.150 girişime ve 3.450 girişimciye destek verdi. İTÜ Çekirdek’in sunduğu fırsatlar sayesinde toplam 35 milyon TL değerinde yatırım alan girişimlerin toplam cirosu 55 milyon TL, toplam değerlemesi ise 415 milyon TL oldu. Sadece 6 yılda 175 girişimin aldığı desteklerle başarılı olmasını ve şirketleşmesini sağlayan İTÜ Çekirdek, 500 kişiye istihdam imkanı sağladı.
İşe çekirdekten başladı, 415 milyon lira değer oluşturdu
14.11.2017 - 06:49 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 06:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
En iyi üniversite kuluçka merkezleri arasında dünyada 18. ve Avrupa’da 8. sırada olan İTÜ Çekirdek, Türkiye’de teknoloji tabanlı girişimciliğin önemli ölçüde yaygınlaşmasını sağlarken, ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.
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519358 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/519358.aspx
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