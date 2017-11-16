Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple, iPhone 4 ve 4s'ten sonra iPhone'ların kasalarında alüminyuma geçiş yapmıştı. Fakat şirket bu sene çıkardığı iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'te geçmişe dönüş yaptı. Yeni telefonlarda cam kullandı. Ayrıca yeni iPhone'lar paslanmaz çelikten çerçeveye sahip. Apple'ın açıklamasına göre yeni iPhone'larda bir telefondaki en dayanıklı cam yer alıyor.

SQUARETRADE VE DİĞERLERİNİN YAPTIĞI TESTLER

SquareTrade ve JerryRigEverything gibi yayıncıların yaptığı düşme testlerine göre yeni iPhone'ların camları Apple'ın açıkladığı kadar dayanıklı değil. Hatta SquareTrade'in açıklamasına bakarsak iPhone X, şimdiye kadar üretilmiş en dayanıksız iPhone modeli.

Düşme ve dayanıklılık testlerinde tam tersini savunan kişilerde var. Sonuç olarak kazara veya yanlış kullanımdan dolayı cihazların ekranı veya kasasında hasar meydana gelebilir. Apple bu konuda ekran değişimi, tamiri yani onarım listesinde de bir süre önce değişiklik yapmıştı.

APPLE'IN AÇIKLAMASI VE GÜNCEL ONARIM FİYAT LİSTESİ

iPhone ekran onarımı fiyatlandırması

Aşağıdaki ekran onarımı fiyatları şu koşullarda geçerlidir:

-Kazara oluşan hasar veya yanlış kullanım nedeniyle ekranınızı değiştirmeniz gerekirse. Kazara oluşan hasar, Apple garantisi kapsamında değilse.

-Ekranınız çalışmıyorsa ve iPhone'unuz Apple garantisi veya tüketiciyi koruma yasaları kapsamında değilse.

iPhone'unuzda ekran hasarının yanı sıra başka hasarlar da varsa "Diğer hasar" ücretlerine bakın.

iPhone X'in ekranı 1180 TL'den tamir edilirken, diğer hasarlarda ise 2329 TL ödemek gerekiyor. iPhone 8 Plus'ın ekran onarımı 719 TL, iPhone 8'in ise 629 TL. Hangi marka veya model olursa olsun, akıllı telefonunuza ekran koruyucu ve kılıf takmanız daha iyi olacaktır.