Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünya merakla Tesla Semi Truck ve en hızlı otomobili bekliyordu. Bu sabah tanıtıldı. Yeni Teslalar'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Elon Musk tüm dünyaya tanıttı. Elektrikli kamyon ve en hızlı otomobili sizde görmek istiyorsanız haberimize göz atmanız yeterli. İşte Yeni Teslalar'ın özellikleri...

Tesla Semi sonunda düzenlenen gece yarısı etkinliği ile gün yüzüne çıktı. Tesla’nın merakla beklenen elektrikli tırı, şirketin Hawthorne’da bulunan tasarım atölyesinin uçak hangarında tanıtıldı.Elon Musk tanıtımı yaparken bu yepyeni araç hakkında hayli iddialı konuştu. Bugüne kadar görülmüş en hızlı yarı-tır olan Tesla Semi, 0’dan 100km’ye sadece 5 saniyede çıkıyor. Üstelik bu daha bir şey değil, çünkü araç üzerinde 35 ton yük varken de bu işi sadece 20 saniye içerisinde yapıyor.

Tesla Semi tüm ihtişamı ile karşınızda!



Bu inanılmaz bir hız ve özellikle lojistik firmalarının günümüzde zamanla yarıştığını düşünürsek, yük altında böylesine bir performans gösterebiliyor olması oldukça etkileyici. Elon Musk bu aracın gerçekten de kazanmasını istiyor çünkü sıradan dizel tırlara oranla yüzde 20 tasarruf sağlıyor.

Tesla Semi aynı zamanda Tesla’nın Gelişmiş Otopilot sistemini kullanıyor. Bu şu anlama geliyor; yarı tır bugüne kadar görülmüş en iyi sürücü asistanı yazılımlarına sahip. Acil durumda otomatik fren, yol kontrolü ve ayrılma sırasında yapılan uyarı bu özelliklerden sadece birkaçı.Araç aynı zamanda sürücüyü güvenli bir sürüş için hazırlıyor. Sürücü koltuğu tam ortada duruyor, bu sayede sürücünün sağ ve sol tarafta hiçbir kör noktası kalmıyor. Aynı zamanda koltuğun hem sağ hem de sol tarafında bulunan monitörler ile kör noktalar için görüş sağlanıyor.

Bu yepyeni tırın 2019 yılında üretilmeye başlanacağını ve her şey yolunda giderse 2020 yılında dağıtılacağını da belirtelim. Musk’ın son bomba duyurusu ise tır/kamyon için 1.61 milyon km garanti ediliyor. Tesla Semi fiyatı ise şimdilik açıklanmasa da, aracı rezerv etmek için hayli yüksek bir meblağ ödemeniz gerekecek.Tanıtım ile beraber Tesla kamyon ve tır gibi büyük araçların alanında da inovatif gelişmelerin yaşanacağının ilk ön ayağı olmayı başardı. Tüm bu özelliklere rağmen, Tesla Semi’nin sektörde tek başına olmayacağını da söyleyebiliriz. Yeni oluşan Elektrikli Tır Market’inde Cummins ve Daimler, Tesla’nın ve Elon Musk’un en büyük rakipleri konumundalar. Çünkü bu iki şirkette şimdiden kendi elektrikli tır modelleri için plan ve projelerini dünyaya duyurdular.Yine de Tesla’nın elektrikli kamyon/tırının uzun süre markette lider kalacağını öngörebiliriz.

TESLA SEMİ TRUCK VE EN HIZLI OTOMOBİL'iN FOTO GALERİSİ İÇİN TIKLAYIN