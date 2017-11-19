Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

üney Kore'nin en büyük operatörü - SK Telecom - iPhone X'in tüm ön sipariş stoklarının 3 dakika içinde tükettiğini doğruladı - bunun aksine, ilk iPhone 7 stoğu ise, bir yıl önce 20 dakikada tükenmişti. SK Telecom Kore'nin Yonhap Haber Ajansına, yaptığı açıklamaya göre gümüş iPhone X'in ön siparişlerde tükenmesi sadece 1 dakika sürdüğü. Endüstri analistleri, yaklaşık 150.000 iPhone X biriminin Güney Kore'ye tahsis edildiğini tahmin ediyor. Analistlere göre, iPhone 8 serisi iPhone 7 serisinin ilgi alanının yaklaşık % 60-70'ine sahip. Bu da muhtemelen iPhone X'in piyasaya sürülmesiyle ilgili.