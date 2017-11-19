Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demiryolu işletmeciliğinde en büyük sorunlardan biri olan raylardaki kırıkların tespit edilmesi amacıyla Türk mühendislerin geliştirdiği çözüm, Hindistan tarafından ilgiyle karşılandı. Sistemin, test sürecinin ardından kullanılması planlanıyor. ODTÜ Teknokent'te faaliyetlerini sürdüren Enekom Enerji Ekoloji Bilişim Mühendislik Ltd. Şirketi, ray devrelerinin yanıldığı durumlarda bile ray kırıklarını algılayabilen Ray Kırığı Algılama Sistemi geliştirdi.

Şirket, uluslararası patentlerle tescillediği sistem RailAcoustic ismiyle yurt içi ve yurt dışı pazarlara uygun hale getirildi. Şirket, sektörde ilgiyle karşılanan bu yöntem dolayısıyla son olarak Hindistan Devlet Demiryolları İdaresi'nin resmi daveti üzerine düzenlenen ve sadece raylı sistemlere yönelik son teknolojik gelişmelerin ele alındığı uluslararası konferansa katıldı.

Hindistan Başkan Yardımcısı Venkaiah Naldu ve Hindistan Demiryolları Bakanı Piyush Goyal’ın moderatörlüğünde yapılan konferansta, Hindistan Devlet Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle sektördeki şirketlerin üst düzey temsilcileri yer aldı.

Enekom, konferansta, RailAcoustic adlı yüksek teknolojik sisteminin özgünlüğü, bilimsel altyapısı, çalışma prensipleri ve uygulanabilirliğine yönelik sunum yaptı. Sistem, sektör katılımcıları tarafından ilgiyle karşılandı. Hindistan'ın özel demiryolu şirketlerinden Railtech Infraventure Pvt. Ltd. ile Enekom arasında iş birliği başlatıldı.

Enekom ve Railtech, Hindistan'da olası iş birliğine zemin oluşturmak üzere anlaşma imzaladı ve gelişmeler doğrultusunda bu ülkedeki işler için Ortak İşletme Anlaşması'na yönelik ön hazırlıkların yapılmasına karar verildi.