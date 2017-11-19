Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsung yazılım güncellemesi konusunda gaz pedalını kökledi. Şirket orta seviye telefonu Galaxy C7 için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınlamıştı. Bununla birlikte Galaxy Note 5 için de güncelleme çıktı.

Note 5'in bu yeni güncellemesi Android kasım ayı güvenlik iyileştirmelerini içeriyor. Sürüm notlarına göre Android işletim sistemindeki 64 güvenlik açığı ve Samsung'un kendi arayüzündeki 6 güvenlik kusuru ortadan kaldırılıyor.

Güncellemenin en önemli kısmı, WiFi WPA2 açığını düzeltmesi. Geçtiğimiz ekim ayında WPA2 protokolünün hacklendiği ortaya çıktı. WPA2'daki güvenlik zayıflığı, siber korsanların KRACK (Key Reinstallation Attacks) isimli saldırılar yaparak, WiFi'deki şifreli bilgilere ulaşmasını sağlıyor.

Yeni yazılım paketi OTA yoluyla dağıtıldığı için telefonlara gelmesi biraz zaman alabilir. Güncelleme eğer telefonunuza gelirse, WiFi ağına bağlı olmasına ve şarjının da en az %50 olmasına dikkat edin.