Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Popüler mesajlaşma uygulaması platformu daha da ilgi çekici kılabilmek adına yeni güncellemelerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çok beklenen 'atılan mesajı silme' özelliğini kullanıma sunan WhatsApp yeni güncellemesi ile gündemde. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a Snapchat'teki 'Hikayeler' özelliğini platforma entegre ettikten sonra benzer özelliklerini kendine getirmeye devam ediyor. WABetaInfo'nun haberine göre WhatsApp'a saat etiketine benzer özelliklerde bir de lokasyon etiketi geliyor.