Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve TÜBİTAK'ın destekleriyle düzenlenecek konferansın ana teması "Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi ve Kümelenme" olarak belirlendi.

Bu amaca hitap eden ve temaya uygun panel, ulusal ve uluslararası konuşmacı ve etkinlikleri içerecek şekilde planlanan konferansın, Türkiye için kritik öneme sahip siber güvenlik çalışmalarına katkı sağlaması öngörülüyor.