Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan ve Kyoto Üniversitesinde görevli bilim adamları liderliğinde yapılan araştırma, çakan şimşeğin neden olduğu gama ışını kaskatlarının gizemini çözdü.

Araştırmada, gama ışınlarının havada radyoizotoplar ve anti-madde göstergesi pozitronlarla nasıl tepkimeye girdiği anlatıldı.

Anti-madde açığa çıkaran foto nükleer tepkimeler, Kaşiwazaki kentine yerleştirilen 4 detektörden elde edilen verilerin incelenmesi sırasında gözlendi.

Bilim adamları inceleme sırasında üç farklı gama ışını patlaması tespit etti. Bunlardan ikincisine, yıldırımın atmosferde nitrojenle tepkimeye girmesinin, üçüncüsüne nötron fakiri, değişken nitrojen atomlarının parçalanmasının yol açtığı belirtildi.

Yaklaşık bir dakika süren üçüncü patlamada, peşi sıra elektronlarla çarpışan, anti-maddede bulunan pozitronların (karşıt elektronlar) açığa çıktığı kaydedildi.

Araştırma ekibinden Teruaki Enoto, "Anti-maddenin, sadece bilim kurgusal bir şey olduğunu düşünürdük. Fırtınalı bir günde başımızın üzerinden geçiyor olabileceğini kim bilebilirdi ki?" değerlendirmesini yaptı.