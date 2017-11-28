Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görünüşe göre Samsung beta programının bir parçası olan Galaxy S8 ve S8+ kullanıcıları, yakın zamanda Android 8.0 Oreo'nun üçüncü beta güncellemesini alacak. Şirketin İngiltere beta ekibinden bir yetkili yaptığı açıklamada beta 3'ün "Çok yakında" yayınlanacağını belirtti.

BETA TESTİ DEVAM EDİYOR

Samsung Galaxy S8 ve S8+ Oreo beta programı bu başında "Samsung Experience 9.0 Beta" adıyla başladı. Hata düzeltmeleri içeren ve performansta kararlılık sağlayan ikinci beta yazılımı, ilkinden kısa süre sonra yayınlandı. Samsung beta programı şimdilik İngiltere, Amerika ve Güney Kore ile sınırlı. Program bir süre sonra başka ülkelere erişime açılacak.

SAMSUNG GALAXY S8 İÇİN ANDROID OREO GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şimdilik kesin bir tarih verilmiyor. Fakat güncellemenin yılbaşına kadar yayınlanması bekleniyor.