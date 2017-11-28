Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Genç müzisyenler Vodafone FreeZone Stüdyo’da, en iyi ekipmanları kullanarak ve profesyonel ekiplerden koçluk desteği alarak kayıt yapabilecek. Böylece, ürettikleri müziği tüm Türkiye’ye duyuracak olan genç yetenekler albüm yapma fırsatı da bulacak. Profesyonel kayıt özelliğine sahip olan Vodafone FreeZone Stüdyo, stüdyo içinde düzenlenecek canlı konserlere de ev sahipliği yaparak Türkiye’nin yeni dijital konser sahnesi olacak.

Vodafone FreeZone markası ile 2010 yılında bu yana müziğe 90 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy “Önümüzdeki 5 yılda müziğin dijitalleştirilmesine 100 milyon TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin en son teknolojiye sahip profesyonel müzik stüdyolarından biri olan Vodafone FreeZone Stüdyo ile bir yılda bin müzik grubuna ulaşmayı hedefliyoruz. Gençlerimiz, bu stüdyo sayesinde, kaliteli ekipmanlarla ve bir tonmaysterden teknik destek alarak kayıt yapabilecekler. Ayrıca, sevdikleri sanatçıların daha önce başka yerde görmedikleri performanslarını canlı izleyebilecekler. Böylece Vodafone FreeZone Stüdyo, hem bir ‘dijital müzik stüdyosu’, hem de bir ‘dijital konser sahnesi’ olarak hizmet verecek” dedi.

Vodafone FreeZone’lu gençler için stüdyo rezervasyonlarında ve canlı konserlerde yüzde 50 indirim sağlanacak. Stüdyodaki içerikler ise Vodafone FreeZone YouTube kanalından tüm gençlerin erişimine açık olacak. Canlı konserlerle 1 milyonu aşkın kişiye, YouTube kanalındaki içeriklerle de Türkiye genelinde tüm gençlere ulaşılması hedefleniyor. İlk canlı konser ise 13 Aralık’ta gerçekleştirilecek.