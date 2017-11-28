Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma olan ve markaların ürünlerini bugüne özel kampanyalı fiyatlardan satışa sunduğu “Black Friday”de, milyonlarca kişi yüzde 80’leri aşan oranlardaki indirimlere koştu. ABD’de cuma günü 115 milyon kişi alışveriş yaparken Amazon’un sahibi Jeff Bezos Amazon.com’un satışlarıyla birlikte serveti yüzde 2 artarak 100.3 milyar dolara çıkardı. Böylece Bezos, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates’i dünyanın en zenginleri listesinde 24 Kasım itibarıyla geride bıraktı.

Türkiye’de ise tüketiciler hayal kırıklığına uğradı. Özellikle online sitelerin sunduğu indirimler eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, bir önceki hafta fiyatlarını yüzde 20 artırıp, bu fiyat üzerinden yüzde 20’lik indirim yapan kanalları, Black Friday fırsatçılığı yapmakla suçladı.