Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta, uzun bir süredir sesli mesaj gönderme özelliğini kullanılabiliyordu. Karşı tarafa sesli mesaj göndermek için mikrofon tuşuna basılı tutmanız gerekiyordu. Özellikle araç kullananlar için bir işkence olan bu olay, bugün gelen güncelleme ile ortadan kalkıyor.

WhatsApp'ın son güncellemesi ile artık sesli mesaj kaydetmek için mikrofon tuşuna bir kez tıklamanız yeterli olacak. Sesi kaydettikten sonra gönder seçeneği ile karşı tarafa gönderebilirsiniz. Eller serbest moduna benzeyen bu özellik şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunulmuş durumda.

App Store'dan WhatsApp'ı güncelleyerek bu özelliği hemen kullanabilirsiniz. İlerleyen günlerde bu özellik Android platformuna da gelecek.