Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YouTube'un sahibi olan Google, Pixel sahiplerine YouTube'u daha hızlı ve kolay kullanmak için tasarlanmış bir telefon hakkında ne düşündüklerini soran anketler göndermeye başladı. Bu anketlerin diğer Android telefonlarına da gönderilmesinin ardından, Google'ın YouTube Edition isminde yeni bir telefon üreteceği dedikoduları ortaya çıktı.

Ayrıca YouTube Edition'ın Google'ın Mountain View ofisinde konuşulduğu da söyleniyor. Peki, YouTube Edition telefon nasıl olacak? YouTube Edition'ın 18:9 ekran oranına sahip olması bekleniyor. 1080P çözünürlüğündeki bu ekranın büyüklüğü ise 6.01 inç olabilir.

Tam ekran tasarımı ile gelecek olan bu ekrana 2.2 GHz hızında çalışan işlemci ve 4 GB RAM eşlik edebilir. 64 GB dahili depolama birimi ile gelmesi beklenen telefonda 12 MP + 5 MP çözünürlüğünde dual kamera kurulumu da yer alabilir.

Stereo hoparlörler ve parmak izi okuyucuyucusu ile gelemsi beklenen YouTube Edition'ın, Android güncellemelerini Pixel 2'de olduğu gibi hızlı bir şekilde alacağı düşünülüyor.

Siyah, Beyaz ve Kırmızı renk seçenekleri ile geleceği söylenen YouTube Edition'un 360 dolar ila 400 dolar arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Son olarak bu telefonda YouTube yayıncıları için kısayolların yer alması ve ekstra YouTube araçlarının bulunacağı düşünülüyor.