Ömer TEMÜR - Dijital operatör olma yolunda hızla ilerleyen Turkcell müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren dijital çözümleriyle yurt dışına açılacak. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, küresel marka olma yolunda BiP, Yaani, Dergilik, Fizy, TV+, Lifebox , Upcall, Hızlı Giriş ve Cropy’nin yurt dışında tanıtımını yapacaklarını belirterek, en az bir ya da ikisinin New York Borsası’nda halka arz hayalini kurduklarını söyledi. Bu süreçte Turkcell’in de kendilerine ağabeylik yapacağını dile getiren Ertopuz “Sadece Telko operatörü olmak istemiyoruz. Deneyim ve hizmet şirketine doğru bir dönüşüm içerisindeyiz. Bu kapsamda Kasım 2016’da dijital hizmetler bölümünü kurduk. Dijital servislerle küresel stratejimizi gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Dijital servisleri geliştirirken Turkcell müşterileriyle kısıtlamadıklarını dile getiren Ertopuz “Vizyonumuzda pazarın tamamına hitap edebilmek var. Müzik dinlettirelim, TV seyrettirelim, mesajlaştıralım, dosyalarını koruyalım, internette arama yaparsa cevabını bulalım istiyoruz. Siri’nin adı ne olsun, onu tartışalım istiyoruz. Bunu yaparken sadece bir operatörün yapabileceği farkımızı da ortaya koyacağız. Her bir dijital servisimiz bütün herkese hitap edecek” diye konuştu. Bu yolda kendilerine rakip olarak ise en büyüklerini seçtiklerini ifade eden Ertopuz şunları söyledi: “Rakiplerimizi dişimize göre rakip seçmedik. BiP’in rakibi WhatsApp, Yaani’nin rakibi Google, Fizy’nin rakibi Spotify, TV+’ın rakibi Netflix, Lifebox’ın rakibi Dropbox. Bunların karşısında olabilmek için Turkcell gibi güce ihtiyaç var.”

Ayşem Ertopuz üç ayaktan oluşan küresel marka strateji hakkında ise şu bilgileri verdi: “Ukrayna Belarus, KKTC ve Almanya gibi kendi iştiraklerimizin olduğu pazarlar var. Dijital servislerimiz bu ülkeler taşıdık bile. Stratejinin ikinci bacağında ise dijital servislerimiz kendi başına arkasında bir operatör olsun olmasın yurt dışında tüketiciyle direkt buluşacak. Üçüncü bacağını ise Hollanda’daki iştirakimiz Lifecell Ventures üzerinden yürüteceğiz. Olmadığımız ülkelerde franchise iş modeliyle hareket edeceğiz. Bazı ülkelerde aktif tanıtımlar yapacağız. Mesela justin Bieber’ın konserini niçin Fizy’den canlı vermeyelim. Olmaması için hiç bir neden yok? BiP hiç tanıtım yapmadığımız halde Birleşik Arap Emirlikleri’nde 150 bin kullanıcıya ulaşmış durumda. Garajda ortaya çıkmış ve milyarlarca dolar değer bulmuş örneklerden var karşımızda. Dünya insanının para koymak, hissesini almak istediği markalar oluşturmak istiyoruz. Ukrayna’dan çıkan Spotify gibi Now York’ta halka arz olmak istiyoruz. Snapchat gibi milyar dolarlık şirket olmak istiyoruz. Bunları yaparken önce bölge ülkelerden başlayacağız. Sonra Batı Avrupa sonra da niçin Amerika olmasın diyoruz. Dijital servislerimizde 9 tane amiral gemimiz var. Bunlardan bir ya da iki tanesinin en azından küresel oyuncu olmasını istiyoruz.”



YAANİ:

Türkiye’nin yerli arama motoru Yaani ilk hafta 1 milyon, 2 hafta içinde 2 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Yaani’yi farklılaştıran özelliklerin başında Türkçeyi çok iyi anlaması geliyor. Ayrıca konum bazlı aramalarda en yakın seçenekleri ilk sıralarda göstermesi açısından da Yaani ile yeni bir dönem başlıyor. Yaani uygulamasını indiren Turkcell’lilere 1 GB’lık ek internet kotası sunulurken, uygulama içerisinde yapılan aramalar ve sonuçlarının gösterildiği sayfalardaki data kullanımı Turkcell’lilerin internet kotasından düşmüyor.



UPCALL:

UpCall sayesinde telefon rehberinde kayıtlı olmasa bile arayanın kim olduğu telefon çalarken görünüyor. Ayrıca resim ve Emocan gibi eklenti yapılıp eğlenceli aramalar yapılabiliyor. Grup oluşturarak tek tıkla gruptaki herkes aynı anda aranarak toplu görüşme yapılabiliyor. Rahatsız etme özelliği ile telefon açıkken arayanlara ulaşılamıyor anonsu iletilirken, aranana kimin aradığı bilgisi ulaştırılıyor.



BiP:

Yeni nesil iletişim platformu BiP, sesli ve görüntülü görüşme, caps oluşturma ve kaybolan mesaj gibi farklı özellikleri ve keşfet alanıyla öne çıkıyor. Uygulama aynı zamanda 6 kişiyle aynı anda yüksek görüntü ve ses kalitesinde konuşma imkanı sunuyor. 192 ülkede 8 milyonu aşkın kişi aktif olarak kullandığı BiP’te aylık paylaşılan mesaj toplamı 1 milyarı aşmış durumda.



FIZY:

Fizy’de akıllı arama, sanatçı sayfalarına hızlı erişim, şarkı ve video karışık çalma listesi oluşturma özelliklerini bir arada bulunuyor. Canlı konser özelliği ile dikkat çeken Fizy üzerinden şarkı dinleme oranı ise önceki yıla göre 3 kat artmış durumda. Ayrıca Fizy’de günde 8 milyon şarkı dinleniyor, ortalama 24 dakika geçiriliyor.



LIFEBOX:

Türkiye’nin bireysel depolama servisi Lifebox, fotoğraf, video, müzik, belgeler ve rehberin güvenle saklanmasını sağlarken, ‘Yer aç’ ve ‘sosyal medyadan transfer’ özellikleri ile dikkat çekiyor. Bünyesinde 800 milyondan fazla dijital içeriği barındıran Lifebox, farklı dil seçenekleriyle 155 ülkeden 5.5 milyon kullanıcıya ulaştı.



TV+:

Turkcell’in telefon, tablet, TV ve bilgisayardan izlenebilen televizyon platformu TV+’ta kanal sayısı 130’u aşarken, film seçenekleri de iki katına çıkıyor. Ücretsiz TV+ mobil uygulaması tablet ve akıllı telefonları birer televizyon haline getirerek TV izleme alışkanlığını değiştiriyor. Ayrıca yayınlar 24 sat boyunca geriye dönük olarak izlenebiliyor.



CROPY:

Cropy ile kullanıcılar, internette görüp paylaşmak istedikleri içerikleri ya da akıllı telefonlarındaki fotoğrafları dilediği gibi kırpıp istediği bölümü işaretleyebiliyor. Hatta filtre, çerçeve ve yorum ekleyip sosyal medyada paylaşabiliyor. Kullanıcılar kendi CAPS’lerini oluşturup eğlenceli paylaşımlar da yapabiliyor.



HIZLI GİRİŞ:

Şifre unutma derdine son veren Hızlı Giriş teknolojisinin tüm dünyadaki toplam kullanımının yüzde 11’i Turkcell tarafından gerçekleştiriliyor. Kullanıcıların sadece telefon numumaralarını girerek üye olabildiği uygulamada “Beni Hatırla” seçeneğini işaretleyerek giriş süresi daha da kısaltılabiliyor.



DERGİLİK:

Dergilik’le 350 dergi ile yerel ve ulusal 21 gazete tek bir platform üzerinde buluşuyor. Sadece ekim ayında Dergilik’ten 2 milyondan fazla dergi ve 750 bin adet de gazete okundu. Dergilik, 2017 başından bu yana 15,5 milyondan fazla yayını okuyucuyla buluşturdu. Uygulama üzerinden bu yılın sonuna kadar 20 milyon adet yayın indirileceği öngörülüyor.