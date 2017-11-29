Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, kuş çarpması dikkate alınarak tasarlanan uçak imalat standartlarının, "drone" çarpmasına karşı koyabilecek uygunluğa sahip olmadığını belirtti.

Çalışmayı yürüten Mississippi, Montana, Ohio ve Wichita eyalet üniversitelerinden bir grup araştırmacı, 1, 2 ila 3,6 kilogram ağırlığındaki "drone"ların uçak ve özel jetlere çarpmasını simüle etmek için bilgisayarlar kullandı.

Bazı durumlarda, "drone"ların gövdesini delerek uçağa girebileceğini kaydeden araştırmacılar, uçaklara çarpan "drone"ların, sert motorları, pilleri ve diğer parçaları nedeniyle aynı büyüklükteki kuşlara göre uçağa daha fazla zarar verdiğini ifade etti.

Bir ayda 250'den fazla vaka

FAA, bir ayda "drone"ların uçaklara potansiyel risk oluşturduğu 250'den fazla vaka tespit edildiğini vurguladı.

Kurum, "drone"ların, uçakları fark ederek önlem alacakları teknolojiyi geliştirmeye yardımcı olmaları konusunda üreticilere güvendiklerini kaydetti.