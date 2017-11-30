Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Yapay zeka tabanlı Kirin 970 işlemcisini EMUI 8.0 yenilikçi arayüzü ile birleştiren Huawei Mate 10 Pro, üstün yapay zeka teknolojisiyle dikkat çekiyor. Mate 10 serisi aynı zamanda çift 4G SIM desteğine ve çift VoLTE bağlantılarına sahip süper hızlı LTE bağlantısını ve indirme hızlarını destekleyen dünyanın en hızlı akıllı telefonu olma özelliği taşıyor.

Leica iş birliği ile geliştirilen çift kameraya sahip olan Mate 10 Pro, 12 MP RGB + 20 MP tek renkli sensörleri, dünyanın en büyük çift f/1.6 diyaframını, yapay zeka destekli Bokeh Efekti ile Dijital Zoom ve Optik Görüntü Sabitleyici Sistemini (OIS) bir araya getiriyor. Nesneye ve ortama göre otomatik olarak kamera ayarlarını seçen yapay zeka destekli yeni Gerçek Zamanlı Ortam ve Nesne Tanıma özelliği bulunan Mate 10 Pro, daha net portreler ve daha keskin hatlı fotoğraflar çekmek için hareket algılamalı gelişmiş bir yapay zeka destekli dijital zoom fonksiyonuna sahip. 4.000 mAh yüksek yoğunluklu bir pille birlikte gelen Mate 10 Pro, kullanıcı davranışlarını algılayan ve pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için kaynakları akıllıca bölüştüren akıllı pil yönetim sistemine sahip. Pil, 4.5V/ 5A düşük voltajlı hızlı şarjı destekliyor ve cihazdaki güç seviyesinin 1’den 20’ye 10 dakikada, 1’den 58’e ise 30 dakikada çıkmasını sağlıyor. Buna ek olarak, uçtan uca güvenli bir şarj olanağı sunan Huawei’nin süper şarj teknolojisi, dünyanın ilk TÜV Hızlı Şarj Güvenlik Sertifikasına sahip. 4 Aralık’ta satışa sunulacak olan Huawei Mate 10 Pro’nun fiyatı 4.399TL olarak duyurulurken, serinin diğer üyesi Huawei Mate 10 Lite 2.199 TL fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.