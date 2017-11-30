Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleşen basın toplantısı öncesinde, YTU Racing takımının yaptığı YTR-04, alanda sürüş yaptı.

Sürüş sonrasında YTÜ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Alptekin Ergenç, araçla ilgili bilgi verdi.

"Amaç öğrencilerin araç tasarlamayı öğrenmelerine fırsat tanımaktı"

Ergenç, YTU Racing takımının, üniversitenin öğrencileri tarafından Formula Student yarışmalarına katılmak için 2011'de kurulduğunu ve takımın iyi yerlere gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Takımın, 2013'te ilk araçlarını ürettiklerini belirten Ergenç, "YTU Racing Takımı, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sıfırdan tasarlayıp ürettiği dört aracıyla yurt dışındaki Formula Student yarışmalarına katıldı. Amaç öğrencilerin kendilerinin tasarladığı yarış aracıyla yarışmasını sağlayabilmek. Tasarım yaparken de öğrencilerin araç tasarlamayı öğrenmelerine fırsat tanımaktı." diye konuştu.

"Tek amacımız Türkiye'nin bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak"

Bugün tanıtımını gerçekleştirdikleri 4. araç YTR-04'ün mühendisliğinin yüzde 100"'ünün yerli olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Ergenç, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin babayiğit öğrencileriyiz. Formüla konusunda Türkiye'nin en iyi takımıyız. Tek amacımız Türkiye'nin bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak. YTR-04 ile Avrupa'da Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve ve Almanya'da yarışmalara katıldık. Bu yarışmalardan çeşitli dereceler aldık. 2018 sezonu için hedefimiz 5. araç ile dünyanın en iyi 50 üniversitesi arasına girebilmek. 5. araç çalışmaları devam ediyor, ana hatları da belli. Hedefimiz 1 Mayıs itibarıyla 5. aracın tanıtımını yapmak."

YTR-04

Takımın ürettiği 4. araç olan YTR-04'ü 30 öğrenci, iki akademik danışmanın destekleriyle beraber 8 aylık bir çalışma sonucunda tasarlayıp üretildi. Aracın güç ünitesi yaklaşık 85 beygir gücündeki bir motosiklet motorundan oluşuyor. Aracın motor bloku hariç diğer parçaları öğrenciler tarafından tasarlandı, mühendisliği yapıldı ve üretildi. 243 kilogram ağırlığındaki araç 0'dan 100 kilometre/saat hıza 3,8 saniyede erişebiliyor. Araç son hızına ise yaklaşık 180-200km/h civarında ulaşıyor.