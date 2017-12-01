Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kirin 970, çok daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bir mobil deneyim sunuyor. Sekiz çekirdekli 10 nm’lik işlemci, özel olarak mobil bir cihaz için tasarlanmış ilk NPU’ya sahip. Ayrıca Kirin 970’te yapay zeka destekli akıllı fotoğrafçılık için yeni ikili bir İSS bulunuyor. 6 inçlik FullView ekranla gelen Mate 10 Pro, daha canlı ve çarpıcı renkler sunuyor. Huawei Mate 10 16:9 ekran oranıyla gelirken, Mate 10 Pro 18:9 OLED panele sahip. HDR10 özelliği sayesinde canlı ve keskin renkler sunabilen cihazlar, multimedya deneyimini de artırıyor. Her iki model de Leica çift arka kamerayla gelirken, Mate 10 Pro aynı zamanda IP67 derecesinde suya ve toza da dayanıklı. Pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için güç dağıtımını akıllıca ayarlayabilen pil yönetim sistemine sahip Mate 10 Pro, 4.000 mAh güce sahip pille geliyor. Süper hızlı şarj teknolojisine sahip telefon 30 dakikada yüzde 58 şarja ulaşabiliyor. Kutudan Android 8.0 ile çıkan telefonda tamamen yenilenmiş EMUI 8.0 arayüzü yer alıyor.

Huawei Mate 10 Pro, “akıllı değil zeki telefon” dönemini başlatıyor

Cihazda Kirin 970’in tüm imkanlarından yararlanan bir yapay zeka motoru bulunuyor. Daha kolay bir iletişim ve daha doğru interaktif çeviri için cihazlarda yapay zeka tarafından hızlandırılmış bir çevirici de yer alıyor. Telefonu daha büyük ekrana bağlamak için kolay projeksiyon özelliği de yeni nesil Mate ailesinin marifetleri arasında. Tüm detaylarına buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Huawei Mate 10 Pro’nun Türkiye satış fiyat ise 4.399 TL.