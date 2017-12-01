Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram ve Snapchat'ın en önemli özelliklerinden biri hepimizin bildiği üzere Hikayeler özelliği. Bu özellik kullanıcıların bir gün boyunca çektiği kişisel video parçacıklarını ya da görüntülerini arkadaşlarına göstermelerine olanak sağlıyor. 24 saat geçtikten sonra Hikayeler videosu ya da görüntüsü siliniyor. İşte Youtubeda Reels adını verdiği bir hizmetle bu özelliği bünyesine getiriyor. YouTube, içerik oluşturucuların Reels ile hikayelerini paylaşmalarına olanak tanıyacak.

Gelen haberlere göre, Reels için yapımcının videolarının bulunduğu bölümden ayrı bir sekme açılacak. YouTube bu özellik sayesinde kullanıcıların platformda illa video paylaşarak arkadaşlarıyla etkileşime geçmelerinin önüne geçecek. Yani isteyen herkes hikayelerini paylaşabilecek, illa video çekmeye ve yayınlamaya gerek olmayacak.

Her Reels'in (makara) uzunluğu 30 saniyeye kadar olacak. İçerik oluşturucuları, YouTube Reels'e filtreler, metinler, çıkartmalar ve bağlantılar ekleyebilecek.