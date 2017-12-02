Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısa süre önce macOS High Sierra'da Root hatası bulundu. Gündemi sarsan bu kritik açık kilitli bir Mac'te yalnızca Root kullanıcı adıyla şifre yazmadan giriş yapmayı sağlıyordu. Apple yayınladığı güncellemeyle problemi kökünden çözdü, ancak başka bir soruna daha sebep oldu.

Bu yeni problem ise bazı kullanıcıların dosya paylaşımı yapmasını engelliyor. En azından yama gerektirmeyen bir sorun. Kullanıcılar Terminal uygulamasından bir komut yazarak dosya paylaşım hatasını düzeltebilir.

Apple'ın yayınladığı destek belgesine göre şunları yapmanız gerekiyor:

-İlk olarak Terminal uygulamasını açın. Spotlight'tan Terminal yazarsanız direkt olarak karşınıza çıkar.

-Uygulamada yazın ve Enter'a basın.

-Yönetici şifrenizi girin ve Enter'a basın.

-Terminal uygulamasından çıkın.

Bu hata büyük bir sıkıntıya neden olmuyor, ancak internet forumlarında bazı kullanıcılar ortaya çıkan sorunları, High Sierra'nın yeterince test edildiğinin bir kanıtı olarak görüyor.