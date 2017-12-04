Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Televizyon karşısı... Evde en fazla vakit geçirdiğimiz alan. Dünya ve Avrupa Kupası, olimpiyat gibi spor organizasyonları ise bütün dünyada televizyon alımını ve değişimini tetikleyen olaylardan. Evet, herhangi bir sebeple televizyon almaya ya da değiştirmeye karar verdiniz diyelim.



Nelere dikkat edeceğiniz konusunda incehesap.com’un bazı tavsiyeleri var.

¥ TV Boyutu: Çok sık düşülen bir hata; küçük alanlar için dev ekran, büyük salonlar için küçük ekran televizyon almak. Bir televizyonun ekran boyutu, 3 metre uzaktan net görebileceğiniz şekilde olmalı.

¥ Marka: Fiyat önemli ama marka da çok önemli. Servisi, yaygınlığı, herhangi bir problem halinde firmanın yaklaşımına dikkat. Garanti süresi ve kapsamı da çok önemli.

¥ Garanti: Digital Europe (DE) tarafından onaylanmış UHD logosuna dikkat edin. Garanti belgesini onaylatmayı unutmayın.

¥ Özellikler: Televizyonda neyi kullanıyorsunuz? Satıcı yüzlerce özellik sayabilir. Sizin için önemli olan neyse, o kadarını satın alın. Televizyon ekranını bilgisayar gibi kullanmayacaksanız, bu özelliği yüzlerce lira ödemeyin.