Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temur

Akıllı kameralarla birlikte yeni bir dönem başlıyor. Kendi kendine öğrenen kameralar artık eve gün içinde kimin geldiğini, kimin zil çaldığını akşam ev sahibine rapor edecek. Yapılacak ayarlarla gün içerisinde uyarılar yapılacak. Bu teknolojinin merkezinde ise GPU’ların (Grafik İşlemci Ünitesi) yer aldığı deep learning (derin öğrenme) teknolojisi bulunuyor. Görüntüyü sınıflandırma, video analizi, konuşma tanıma ve doğal dil öğrenme süreci dâhil olmak üzere verilerin işlenmesinde GPU’lardan (Grafik İşlemci Ünitesi) yararlanılıyor. 100 kat daha hızlı işlem yapan GPU’lar ile önceden kaydedilen konuşmalar veya görüntü içerikleri çok daha hızlı bir şekilde yazıya geçirilebiliyor. Bu şekilde videoda yer alan fotoğrafı tanıyarak bağlantı kurabiliyor. Böylece mesela video içerisindeki kuş ve ağacı tanımlamakla kalmıyor ayrıca resim içerisindeki tüm nesnelerin birbiriyle olan ilişkisini ortaya koyuyor. Aynı şekilde video içerisindeki konuşma ve metinler arasında da bağlantı kurulabiliyor. Makineler kendi kendilerine öğrenerek verileri anlamlı şekilde sunarken bulut içerisindeki veriyi kullanarak sürekli öğrenme sürecini devam ettiriyor.

İnsan hayatını derinden etkilemesi beklenen teknoloji konusunda en büyük adım ise Amazon Web Services (AWS) tarafından geldi. AWS’in ilk derin öğrenme özellikli kablosuz video kamerası DeepLens, videoda izlediğimiz kişinin kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu, ne zaman geldiğini doğruluk derecesiyle tanımlamayı sağlıyor. Telefondaki uygulama ekranına, çocuğunuzun eve kaçta geldiğini sorduğunuzda ise geliş anının videosunu izlemeniz mümkün olacak. Suçluların sokakta takibi kolaylaşacak. 2018’de piyasada olacak DeepLens’in ileride robotlarda da kullanılması hedefleniyor. Robotlar gözlerine takılan kameralar sayesinde kimin dost kimin düşman olduğunu anlayabilecek.