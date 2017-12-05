Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak renk körü insanların büyük bir çoğunluğu bundan habersiz. Samsung QLED TV’ler ile uyumlu SeeColors uygulaması ile renk körlüğü rahatsızlığı bulunan kişilerin kendi göz kusurlarına tanı koymalarına yardımcı oluyor. Yüzde 100 renk yoğunluğu sunan QLED TV’ler bu kişisel tanılama sonuçlarına göre ekrandaki renk ayarlarını düzenleyerek renk körlüğü sorunu bulunan izleyicilerin gerçek renklerle seyir keyfi yaşamasını sağlıyor. Ayrıca uygulama Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge+, S7, S7 Edge ve S8 modellerinde de kullanılabiliyor.