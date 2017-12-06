Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrlanda'nın, alması gereken vergiyi toplamadığı gerekçesiyle ekim ayında Brüksel tarafından Avrupa Adalet Mahkemesi'ne şikayet edilmesi üzerine gelen açıklamayla ilgili İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, "Emanet sermayelerin prensipleri ve operasyonlarıyla ilgili Apple ile bir anlaşmaya vardık. Gelecek yılın ilk çeyreğinde verginin Apple'dan İrlanda hesaplarına gönderileceğini umut ediyoruz" dedi.

AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını 2016 Ağustos ayı sonunda tamamlamıştı.

AB Komisyonu, Apple'ın, İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamasının yasa dışı olduğuna hükmetmiş, 2003'ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar avro ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı. İrlanda yönetimi ve Apple şirketi ise komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Bir AB üyesi ülkenin kamu desteklemelerini ne şekilde sağladığını ve sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi bulunan AB Komisyonu, Apple soruşturmasında şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar vermişti.

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle itham etmişti.